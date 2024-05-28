Граница Монголии и России является зоной дружбы и добрососедства – посол

Граница между Россией и Монголией является не линией размежевания двух государств, а зоной дружбы и добрососедства. Об этом сказал посол РФ в Монголии Алексей Евсиков на праздничном приеме, который впервые прошел в российской дипломатической миссии в честь Дня пограничника.«Между РФ и Монголией отсутствуют пограничные споры, а 3,5 тысяч км границы между ними являются не линией размежевания двух государств, а прежде всего зоной дружбы и добрососедства, объединяющей, а не разъединяющей наши народы», – сказал глава российской дипмиссии, приветствуя монгольских гостей праздника.Алексей Евсиков отметил, что среди пограничников Монголии значительное число выпускников советских и российских учебных заведений.«Нередко на одних и тех же участках, только по разную сторону границы могли оказаться однокашники, еще недавно сидевшие вместе за одной партой», – отметил посол.Также он напомнил о боевом братстве российских и монгольских пограничников, скрепленном кровью в боях с японскими агрессорами на реке Халхин-гол в 1939 году.Начальник главного управления пограничной охраны и командующий пограничной службы Монголии, бригадный генерал Хожгорын Лхагвасурэн поблагодарил российскую сторону за приглашение.«Россия – великая страна с протяженностью границы больше чем длина экватора. Мы сотрудничаем с коллегами из РФ в теплой дружественной обстановке. Как говорят российские пограничники, осуществляем согласованную охрану наших границ», - сказал руководитель монгольской погранслужбы.Фото: «Номер один»