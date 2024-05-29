В Бурятии мать через суд вернула домой сына

В связи с исправлением поведения и образа жизни, жительнице Баргузинского района было отменено ограничение в родительских правах в отношении троих детей. Однако, младшего ребенка оставили в доме ребенка, потому что ограничения в правах на него Октябрьский районный суд Улан-Удэ так и не снял. К данной ситуации подключилась Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.

- Ранее делилась с вами историей детей, мать которых ограничили в родительских правах, а детей направили в социальное учреждение. К счастью, мама исправила свое поведение, устроилась на работу, сделала ремонт и восстановила общение с детьми. Мы подключились к данной ситуации и сегодня малыш возвращен маме. Благодарю сотрудников прокуратуры Октябрьского района, которые обжаловали судебное решение, а также Верховный суд республики, отменивший ограничения. Все дети воссоединились с матерью, - пишет Ганькина в своем телеграмм-канале.

Уполномоченный по правам ребёнка отмечает, что случаи исправления поведения родителей, ограниченных или лишенных прав в отношении детей, не такая распространенная практика, поэтому рекомендует всем специалистам, работающим с семьей и детьми всячески поддерживать родителей, вставших на путь исправления.

- На сегодня случаи восстановления в родительских правах не отнесены к вопросам, по которым исправившимся родителям предоставляется право на бесплатную юридическую помощь. Считаю, что в интересах детей, в целях реализации их права жить и воспитываться в семье, этот перечень необходимо дополнить. Буду работать с коллегами из профильных министерств и депутатским сообществом по внесению дополнений в региональное законодательство о бесплатной юридической помощи, - добавила Наталья Ганькина.

Фото: loon.site