Общество 29.05.2024 в 17:19

Анатолий Кушнарев стал почетным гражданином Улан-Удэ

За это решение депутаты проголосовали единогласно
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Текст: Андрей Константинов
Анатолий Кушнарев стал почетным гражданином Улан-Удэ
Сегодня на сессии горсовета депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный гражданин города Улан-Удэ» известному агроному, учёному и телеведущему Анатолию Кушнареву.

Анатолий Кушнарев родился в 1958 году в селе Большой Куналей. В 1980-м году с отличием окончил агрономический факультет Бурятского сельскохозяйственного института. 31 год работает преподавателем, автор более 100 научных трудов, монографий. Самая крупная научная работа – пособие «Картофель Забайкалья».

В 1996-1997 году работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. В 2004 году защитил докторскую диссертацию. Сейчас является профессором кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства БГСХА. Имеет звания Заслуженный работник АПК РБ, Заслуженный агроном РФ, Почетный работник сельского хозяйства Монголии.

В 2018 году Анатолий Кушнарев был избран депутатом Хурала Бурятии, в парламенте возглавил экономический комитет. В 2023 году вновь избрался в Народный Хурал от партии «Единая Россия».

Всенародную известность Анатолию Кушнареву принесла программа «Во саду ли в огороде» на телеканале «Тивиком». Первая передача вышла в эфир 18 марта 1994 года и выходит до сих пор. Сегодня она является одной из самых рейтинговых на телеканале.

Фото: «Номер один»
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