На СВО погиб кандидат наук из Улан-Удэ

Входил в состав многих общественных и экспертных советов органов власти Бурятии. За период своей научной деятельности опубликовал 11 коллективных монографий и более 150 научных работ. Неоднократно награжден ведомственными наградами регионального и федерального уровня.







Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем Байкальского института природопользования СО РАН, кандидата географических наук Эдуарда Батоцыренова.Эдуард Батоцыренов родился 17 сентября 1978 года в поселке Сосново-Озёрское Еравнинского района. Общее образование получил в Сосново-Озёрской, Кыренской и Хоринской средних школах. В 1995 году поступил в Томский государственный университет на геолого-географический факультет по специальности «Географ-эколог».После окончания университета несколько месяцев проработал в Хоринском детско-юношеском центре воспитателем. С 2001 по 2006 годы преподавал дисциплины по географии и экологии в Бурятском филиале ТГУ; также совмещал должность менеджера-методиста в Институте дополнительного профессионального образования и инноваций БГСХА.В 2004 году Эдуард Батоцыренов поступил в аспирантуру Байкальского института природопользования СО РАН по специальности «Геоэкология». В 2010 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему «Географические особенности развития активного туризма в Республике Бурятия».В 2007-2011 гг. работал ведущим инженером лаборатории геоэкологии БИП СО РАН. В 2012 г. переведен в лабораторию геоинформационных систем. С тех пор, с 2013 по 2019 годы, занимал должность научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем БИП СО РАН. В 2019 году преподавал основы управления БПЛА в Детском технопарке «Кванториум». С 2020 по 2023 гг. вновь продолжил свою научную деятельность в БИП СО РАН.Эдуард Батоцыренов погиб 12 октября 2023 года в ходе СВО. Прощание с ним состоится 4 июня с 10:00 до 12:00 на ул. Сахьяновой, 6 в Улан-Удэ.Фото: с паблика «Мемориал памяти военным из Бурятии», соцсети