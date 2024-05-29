Общество 29.05.2024 в 17:50

На СВО погиб кандидат наук из Улан-Удэ

Эдуард Батоцыренов много лет работал в Байкальском институте природопользования
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Текст: Андрей Константинов
На СВО погиб кандидат наук из Улан-Удэ
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем Байкальского института природопользования СО РАН, кандидата географических наук Эдуарда Батоцыренова.

Эдуард Батоцыренов родился 17 сентября 1978 года в поселке Сосново-Озёрское Еравнинского района. Общее образование получил в Сосново-Озёрской, Кыренской и Хоринской средних школах. В 1995 году поступил в Томский государственный университет на геолого-географический факультет по специальности «Географ-эколог».

После окончания университета несколько месяцев проработал в Хоринском детско-юношеском центре воспитателем. С 2001 по 2006 годы преподавал дисциплины по географии и экологии в Бурятском филиале ТГУ; также совмещал должность менеджера-методиста в Институте дополнительного профессионального образования и инноваций БГСХА.

В 2004 году Эдуард Батоцыренов поступил в аспирантуру Байкальского института природопользования СО РАН по специальности «Геоэкология». В 2010 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему «Географические особенности развития активного туризма в Республике Бурятия».

В 2007-2011 гг. работал ведущим инженером лаборатории геоэкологии БИП СО РАН. В 2012 г. переведен в лабораторию геоинформационных систем. С тех пор, с 2013 по 2019 годы, занимал должность научного сотрудника лаборатории геоинформационных систем БИП СО РАН. В 2019 году преподавал основы управления БПЛА в Детском технопарке «Кванториум». С 2020 по 2023 гг. вновь продолжил свою научную деятельность в БИП СО РАН.

Входил в состав многих общественных и экспертных советов органов власти Бурятии. За период своей научной деятельности опубликовал 11 коллективных монографий и более 150 научных работ. Неоднократно награжден ведомственными наградами регионального и федерального уровня.


Эдуард Батоцыренов погиб 12 октября 2023 года в ходе СВО. Прощание с ним состоится 4 июня с 10:00 до 12:00 на ул. Сахьяновой, 6 в Улан-Удэ.

Фото: с паблика «Мемориал памяти военным из Бурятии», соцсети
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