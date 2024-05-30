Общество 30.05.2024 в 16:37

Очередная жертва мошенников в Бурятии попрощалась с 3 млн рублей

За неделю МВД зарегистрировало 20 IT-преступлений
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Текст: Елена Кокорина
Очередная жертва мошенников в Бурятии попрощалась с 3 млн рублей

Несмотря на активное информирование жителей Бурятии о мошеннических схемах и уловках, граждане по-прежнему продолжают вестись на «разводы» преступников, отдавая им свои сбережения. Только за прошедшие сутки (29 мая) в ОВД республики зарегистрировано 20 преступлений с использованием IT-технологий.

Как рассказали в МВД Бурятии, накануне очередной жертвой аферистов стала 45-летняя жительница Баргузинского района.

- В поисках работы на одном из сайтов она наткнулась на объявление «инвестиционной компании» и связалась с её сотрудниками. Частный инвестор уверил женщину, что в инвестпроект можно вкладывать и малые суммы, однако ситуация развивалась гораздо стремительнее. Открыв «брокерский счёт» на 10 тысяч рублей, женщина спустя некоторое время оформила кредит на 1 млн 900 тысяч рублей, вложив их в платформу. После звонка лже-работника Центробанка о несостыковках, связанных с кредитом, она для сохранения денег взяла еще 3 займа, оформив их на мужа и невестку. Сумма ущерба в итоге составила около 3 миллионов рублей, - комментируют в МВД.

В ведомстве отмечают, что в конце 2023 года пострадавшая женщина уже подвергалась подобному обману, отдав мошенникам около миллиона рублей, но должных выводов так и не сделала.

Другой жертвой преступных посягательств стала 19-летняя студентка улан-удэнского колледжа.

- Свою «инвестиционную деятельность» она развернула после звонка «представителя компании-брокера», предложившего быстрый и внушительный заработок. За пару дней девушка оформила несколько кредитов на сумму более 400 тысяч рублей, которые перечислила по указанным реквизитам. После взятия очередного займа и попытки зачисления средств на валютный счет, банк заблокировал операцию по подозрению в мошеннических действиях, - добавили в МВД Бурятии. 

По обоим фактам в полиции возбуждены уголовные дела.

Фото: loon.site

 

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