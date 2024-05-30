В память о погибших в Бурятии посадили сосны

В память о погибших воинах лесники продолжают озеленять территории. На этот раз акция «Сад памяти» прошла в Усть-Баргузине. В трех скверах поселка посадили саженцы сосны и багульника.

- В память о погибших односельчанах-участниках СВО, в сквере имени Оцимика мы посадили 24 сосны. На посадки вышли выпускники центра «Подлеморье», родственники бойцов и погибших на СВО, сотрудники Усть-Баргузинского лесничества и мехлесхоза, Войсковой части 75313-9 и Усть-Баргузинской участковой больницы. Благодарим всех, кто сегодня был с нами, – отметили в лесничестве.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства напоминают, что международная акция прошла практически во всех лесничествах Бурятии. Цель ее высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великую Отечественную Войну.

Фото: РАЛХ