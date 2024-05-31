Общество 31.05.2024 в 17:42

Детский праздник жители Бурятии встретят трезвыми

1 июня будет действовать запрет алкоголя
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Текст: Елена Кокорина
Детский праздник жители Бурятии встретят трезвыми

1 июня, в Международный день защиты детей, в Бурятии будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству города.

- В Улан-Удэ весь день будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения распространятся и на дни проведения Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что по закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00. Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют от 20 до 300 тысяч рублей.

Фото: loon.site

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