В Бурятии восстановили движение по разрушенному мосту

Движение на региональной дороге в Муйском районе Бурятии было восстановлено сегодня,

3 июня в 6 утра, сообщили в минстрансе республики.

- Благодаря оперативной работе дорожной службы, которые провела ремонтные работы, движение на мосту через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск-Новый-Уоян-Таксимо было восстановлено. Так же проезд для транспорта открыли на 292 км и 299 км автодороги, где с 29 мая из-за выхода воды на проезжую часть вводили ограничение движения. В настоящее время вода спала движение обеспечено.

Напомним, что мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск-Новый-Уоян-Таксимо был разрушен 1 июня под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. По поручению министра транспорта на место выехала ремонтная бригада.

Фото: loon.site