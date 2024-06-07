В Бурятии стала известна точная программа визита досточтимого Кунделинга Ринпоче

Напомним, с 27 мая в России с официальным визитом находится досточтимый Кунделинг Тацаг Джедрунг Ринпоче, сообщил ранее сайт фонда «Дрепунг Гоманг Центр». Визит Римпоче продлится до 3 июля.

Республику Бурятию Кунделинг Римпоче посетит с 26 июня по 29 июня по приглашению Буддийской Традиционной Сангхи России

РАСПИСАНИЕ УЧЕНИЙ:

26 июня, в 13:30 - встреча Кунделинг Ринпоче в аэропорту «Байкал».

27 июня в 15:00 - Дженанг Будды Амитабхи (Абида бурханай женан), в Анинском дацане;

28 июня в 13:00 - Дженанг Будды медицины - Бхайшаджьягуру (Отошо бурханай женан), в Кижингинском дацане;

29 июня в 16:00 - Посвящение долгой жизни через божество Белой Тары (Сагаан Дари эхын цеван), в городе Улан-Удэ, концертном зале БГСХА, ул. Пушкина,д. 8.

- По доброй сложившейся традиции, кто желает сделать подношение на организацию Учений Ринпоче в городе, можете отправлять на мобильный банк проректору Буддийского университета Жаргал Дондоковичу Д. т. 8(964)4000909, - сообщили в Буддийском университете.

Визит Ринпоче в Россию состоится по приглашению Центрального Хурула Республики Калмыкия и лично Шаджин ламы Калмыкии геше Тензин Чойдака (Мутула Овьянова).

В организации визита на территории Бурятии принимает участие Буддийская традиционная Сангха России и лично Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев (Бурятия), а также Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» (Бурятия).

Актуальная информация о визите будет публиковаться в Телеграм-канале фонда «Дрепунг Гоманг Центр» и на сайте фонда.

Возрастное ограничение 0+

Для справки:

Кьябдже Тацаг Джецун Тензин Чойки Гьялцен (таково полное имя Ринпоче) является тринадцатым воплощением в линии перерождений, которая берёт своё начало с Басо Чокьи Гьялцена – ученика Дже Цонкапы и Кедруб Дже. Ринпоче родился в 1983 году в Лхасе и, ещё в совсем юном возрасте, был распознан как перерождение предыдущего Кунделинга Его Святейшеством Далай-ламой XIV.

Ринпоче прошёл полный курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг, блестяще защитился на звание геше-лхарамбы, а затем изучал Тантру в монастыре Гьюме. По поручению Его Святейшества Далай-ламы и во исполнение чаяний многочисленных учеников, XIII Кунделинг Тацаг Ринпоче многократно посещал Россию, Монголию, Европу и Гималайские регионы Индии, где, с целью укрепления и распространения Дхармы на благо существ, даровал учения и посвящения.





Фото: скриншот видео, фонд «Сохраним Тибет»