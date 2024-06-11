В кабанском селе Каменск может появиться красивый парк Победы

Дизайн-проект благоустройства Парка победы села Каменск Кабанского района Бурятии участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

За благоустройство общественной территории проголосовало большинство жителей поселка. Голосование по выбору территорий проводилось на сайте администрации поселения, в социальных сетях и чатах, а также проводился опрос в управляющих компаниях.

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе городской среды на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, была подготовлена МО «Каменское».









Фото: Дизайн-проект Парка Победы в с. Каменск

В основе разработки дизайн-проекта Парка Победы лежит историческое событие. В честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне на данной территории провели большой парад и возвели памятник воинам-землякам «20 лет Победы над фашистской Германией», который сегодня является объектом культурного наследия.

В рамках дизайн-проекта на территории парка будет создано 11 функциональных зон, что придаст благоустроенной территории вид городского многофункционального современного пространства.

- Основная задача сохранить память о героях, что отражается в строгих формах, сдержанных цветах, в долговечных, экологических материалах и конструкциях, а также в образах малых форм, отсылающих нас к теме. Парк будет востребован во все сезоны посетителями любого возраста. У нас будут места, где будут проходить концерты, ярмарки. Продуманы также места для тихого отдыха и настольных игр, - рассказала Ольга Гусева, заместитель руководителя администрации МО «Каменское» Кабанского района

Численность поселка - 6900 человек. Территория для благоустройства составляет 0,72 гектара. Стоимость проекта - 52 млн. рублей. Результаты будут объявлены уже в августе.

- В случае победы на Всероссийском конкурсе здесь будут созданы условия для социальной активности населения, развития предпринимательства. У этого проекта есть все шансы на победу, - рассказала Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды

Напомним, в этом году заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подготовлено шестью муниципальными образованиями.

Всероссийский конкурс проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды РБ