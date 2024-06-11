Общество 11.06.2024 в 13:34

В кабанском селе Каменск может появиться красивый парк Победы

Дизайн-проект парка участвует во Всероссийском конкурсе
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В кабанском селе Каменск может появиться красивый парк Победы

Дизайн-проект благоустройства Парка победы села Каменск Кабанского района Бурятии участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

За благоустройство общественной территории проголосовало большинство жителей поселка. Голосование по выбору территорий проводилось на сайте администрации поселения, в социальных сетях и чатах, а также проводился опрос в управляющих компаниях.

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе городской среды на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, была подготовлена МО «Каменское».



Фото: Дизайн-проект Парка Победы в с. Каменск

В основе разработки дизайн-проекта Парка Победы лежит историческое событие. В честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне на данной территории провели большой парад и возвели памятник воинам-землякам «20 лет Победы над фашистской Германией», который сегодня является объектом культурного наследия.

В рамках дизайн-проекта на территории парка будет создано 11 функциональных зон, что придаст благоустроенной территории вид городского многофункционального современного пространства.

- Основная задача сохранить память о героях, что отражается в строгих формах, сдержанных цветах, в долговечных, экологических материалах и конструкциях, а также в образах малых форм, отсылающих нас к теме. Парк будет востребован во все сезоны посетителями любого возраста. У нас будут места, где будут проходить концерты, ярмарки. Продуманы также места для тихого отдыха и настольных игр, - рассказала Ольга Гусева, заместитель руководителя администрации МО «Каменское» Кабанского района

Численность поселка - 6900 человек. Территория для благоустройства составляет 0,72 гектара. Стоимость проекта - 52 млн. рублей. Результаты будут объявлены уже в августе.

- В случае победы на Всероссийском конкурсе здесь будут созданы условия для социальной активности населения, развития предпринимательства. У этого проекта есть все шансы на победу, - рассказала Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды

Напомним, в этом году заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подготовлено шестью муниципальными образованиями.

Всероссийский конкурс проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

 

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды РБ

Теги
формирование комфортной городской среды кабанский район Бурятия жилье и городская среда

Все новости

В 102 микрорайоне Улан-Удэ восстанавливают размытые участки дорог
11.06.2024 в 16:07
29 июня в Улан-Удэ пройдет масштабный фестиваль «День молодежи»
11.06.2024 в 15:45
Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам
11.06.2024 в 15:07
Клещи в Бурятии покусали уже около 2-х тысяч человек
11.06.2024 в 14:29
В Бурятии родился крупный малыш-богатырь
11.06.2024 в 14:14
Будка от Игоря Марковца
11.06.2024 в 13:43
К проливному дождю в Бурятии добавится град
11.06.2024 в 13:40
В кабанском селе Каменск может появиться красивый парк Победы
11.06.2024 в 13:34
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП
11.06.2024 в 13:19
Третий мост в Улан-Удэ оказался причиной затопленных улиц
11.06.2024 в 13:18
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

Читайте также
Социальный фонд в Бурятии «сливал» персональные данные мошенникам
Его недобросовестный сотрудник за это оказался под следствием
11.06.2024 в 15:07
В Бурятии родился крупный малыш-богатырь
Его рост достигает почти 60 см
11.06.2024 в 14:14
Будка от Игоря Марковца
В Улан-Удэ спортшкола депутата-ушуиста препятствует открытию частной поликлиники
11.06.2024 в 13:43
К проливному дождю в Бурятии добавится град
В республике передали штормовое предупреждение
11.06.2024 в 13:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru