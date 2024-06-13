У пьяного улан-удэнца отобрали дорогое авто жены

За неоднократное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии жителя Улан-Удэ приговорили к обязательным работам. В добавок к этому его семье придется расстаться с дорогостоящим автомобилем, который принадлежал его жене.

- Судом установлено, что в декабре 2023 года безработный мужчина, ранее уже лишенный прав, находясь в пьяном состоянии, решил воспользоваться автомобилем жены для поездки в магазин. Ночью на улице Ключевской автомашина «Хавал», которой управлял виновный, была остановлена сотрудниками ГАИ, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновного к 250 часам обязательных работ и на 2 года 8 месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС. Дорогостоящий кросс-купе, на котором совершены преступления, судом изъят в доход государства.

Фото:loon.site