Общество 13.06.2024 в 17:29

В Бурятии ищут волонтеров на форум в Хабаровске

Форум пройдёт в Хабаровском крае с 13 по 23 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ищут волонтеров на форум в Хабаровске

11 июня в Бурятии стартовал набор волонтёров на масштабное молодёжное бизнес-событие этого года – форум молодых предпринимателей «Амур» линейки Росмолодёжь.События. Форум пройдёт в Хабаровском крае с 13 по 23 августа 2024 года.

Основной темой форума станет социальное предпринимательство. Впервые в деловую программу будет интегрирован международный трек с приглашением участников из КНР, а также детская смена форума, направленная на создание новых бизнес-идей.

Волонтёры форума получат уникальную возможность стать частью яркого и крупного предпринимательского события. Волонтёры пройдут офлайн- или онлайн-обучение, найдут новых друзей и получат неоценимый опыт. Трансфер до места проведения, размещение и питание обеспечивает организатор.

Деятельность волонтёрского корпуса будет осуществляться по следующим направлениям: транспортная служба; служба образовательных/внеучебных программ, служба протокола, колл-центр, медицинская служба на мероприятии, волонтёр-координатор групп участников до 18 лет; служба заботы об участниках (сопровождающий); аккредитация и выдача экипировки, штаб, пресс-служба, грантовая служба (консультант). 

Стать волонтёром форума «Амур» могут граждане России старше 18 лет. Подать заявку можно на платформе ДОБРО.РФ до 1 июля 2024 года.

Всего на форуме ожидается свыше 500 участников. Регистрация участников на форум открыта на платформе Росмолодёжь.События.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Хабаровского края.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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волонтеры Хабаровск Бурятия

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