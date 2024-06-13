В Бурятии наградили мужчину спасшего брошенного младенца

12 июня сигналиста железнодорожной станции Улан-Удэ Олега Баженова наградили медалью «За спасение погибавших». В 2020 году он спас новорожденного ребенка, которого нерадивая мать бросила на грузовой платформе, завернув в одну пеленку.

Сообщается, что мужчину в тот день привлек звук похожий на мяуканье котенка. Обнаружив малыша, он принес его в служебное помещение и вызвал скорую помощь и полицию.

В День России Глава республики Алексей Цыденов вручил госнаграды Российской Федерации, утверждённые Указом Президента России и другим отличившимся жителям Бурятии.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получили сотрудники Улан-Удэнского авиационного завода. Ее обладателями стали начальник производства механической обработки и сборки Василий Трифонов, заместитель главного технолога Сергей Введенский и старший бортовой механик-испытатель 1 класса летно-испытательной станции Леонид Калашников. Этой же награды был удостоен директор по качеству «Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения» Олег Резанов.

Звания Заслуженного деятеля искусств присвоены худруку Бурятского театра оперы и балета Владимиру Рылову, а Заслуженного машиностроителя РФ специалисту механо-заготовительного цеха Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения Александру Митюкову.



- В этот день торжественный для всей нашей страны день, мне приятно поздравить наших отличившихся земляков и вручить им заслуженные награды от имени Президента. С двойным праздником всех вас, - сказал Алексей Цыденов.

Фото: правительство Бурятии