Улан-удэнцам устроят историческое лазерное шоу

Уже традиционно, в День города, на площади Советов пройдет лазерное шоу. Новость об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- Друзья, лазерное шоу уже стало традицией для нашего Улан-Удэ. В честь Дня Города на площади Советов вы увидите новое, красочное световое представление. В нем мы отразили всю историю нашей столицы, традиции и обычаи, - пишет градоначальник.

Увидеть шоу можно будет 15 июня после праздничного концерта в 22:30, 22:45 и 23:00. 16 июня лазерная инсталляция будет работать в 22:00, 22:15, 22:30, 22:45.

- С 22 до 24 часов 14, 15 и 16 июня, праздничная подсветка будет освещать и телебашню. Приходите и посмотрите, уверен, вам понравится, - добавил Шутенков.

Фото: скриншот видео мэрии города