Общество 14.06.2024 в 14:46
ВСЖД ликвидировала 11 стихийных свалок в границах полосы отвода
Около Транссиба мусорят посторонние лица, а убирать приходится железнодорожникам
Текст: Алексей Субботин
Силами сотрудников Восточно-Сибирской магистрали с начала нынешнего года ликвидировано 11 несанкционированных свалок в Иркутской области и Бурятии. В общей сложности с мест, расположенных в полосе отвода железной дороги, вывезено более 200 кубометров мусора.
Продолжается работа с представителями муниципалитетов и органов местного самоуправления по ликвидации еще семи свалок, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Несанкционированные свалки образовались в результате складирования отходов сторонними лицами.
Фото: «Номер один»