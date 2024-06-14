Общество 14.06.2024 в 14:46

ВСЖД ликвидировала 11 стихийных свалок в границах полосы отвода

Около Транссиба мусорят посторонние лица, а убирать приходится железнодорожникам
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Текст: Алексей Субботин
ВСЖД ликвидировала 11 стихийных свалок в границах полосы отвода

Силами сотрудников Восточно-Сибирской магистрали с начала нынешнего года ликвидировано 11 несанкционированных свалок в Иркутской области и Бурятии. В общей сложности с мест, расположенных в полосе отвода железной дороги, вывезено более 200 кубометров мусора.

Продолжается работа с представителями муниципалитетов и органов местного самоуправления по ликвидации еще семи свалок, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Несанкционированные свалки образовались в результате складирования отходов сторонними лицами.

Фото: «Номер один»

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свалка ВСЖД

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