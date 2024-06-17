В Бурятии энергетики не дают свет многодетной семье

Прокуратура Бурятии встала на защиту жительницы Тарбагатайского района, которая пожаловалась на бездействие сетевой организации.Как рассказали в надзорном ведомстве, в октябре 2022 года супруг женщины заключил с «Бурятэнерго» договор на присоединение жилого дома к электросетям. Однако в течение шести месяцев, предусмотренных договором, энергетики ничего не сделали. Семья неоднократно обращалась в компанию, но подключения так и не дождалась.«Для защиты прав многодетной семьи прокурор обратился в суд с иском о понуждении ПАО «Россети Сибирь» провести работы по подключению дома к электроснабжению. Тарбагатайский райсуд иск удовлетворил. Кроме того, суд взыскал в пользу семьи компенсацию морального вреда, неустойку за неисполнение договора в срок и штраф за нарушение прав потребителей. Общая сумма компенсации составила более 14 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»