Общество 17.06.2024 в 11:57

В Бурятии энергетики не дают свет многодетной семье

Сельчане уже более полутора лет не могут подключить свой дом к электросетям
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии энергетики не дают свет многодетной семье
Прокуратура Бурятии встала на защиту жительницы Тарбагатайского района, которая пожаловалась на бездействие сетевой организации.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в октябре 2022 года супруг женщины заключил с «Бурятэнерго» договор на присоединение жилого дома к электросетям. Однако в течение шести месяцев, предусмотренных договором, энергетики ничего не сделали. Семья неоднократно обращалась в компанию, но подключения так и не дождалась.

«Для защиты прав многодетной семьи прокурор обратился в суд с иском о понуждении ПАО «Россети Сибирь» провести работы по подключению дома к электроснабжению. Тарбагатайский райсуд иск удовлетворил. Кроме того, суд взыскал в пользу семьи компенсацию морального вреда, неустойку за неисполнение договора в срок и штраф за нарушение прав потребителей. Общая сумма компенсации составила более 14 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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