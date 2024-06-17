Общество 17.06.2024 в 16:42

В Улан-Удэ жители СНТ победили в многолетней борьбе с администрацией

Теперь к ним 6 раз в день приезжает автобус
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жители СНТ победили в многолетней борьбе с администрацией
В официальном телеграм-канале Генпрокуратуры сообщили об успешном решении проблемы жителей СНТ «Тепловик» в Улан-Удэ. Несколько лет назад проживающие там горожане пожаловались на власти, которые не предпринимали мер по обеспечению транспортной доступности товарищества.

Как рассказали в Генпрокуратуре, в СНТ «Тепловик» круглогодично проживает 184 человека, из них 60 школьников. Из-за плохого состояния дороги маршрутки туда не ездили, в результате местным жителям приходилось топать почти 2 км до ближайшей остановки. Однако власти не делали ничего, чтобы решить эту проблему.

«Обращения в различные инстанции на протяжении нескольких лет не принесли результата», - констатировало надзорное ведомство.

После жалобы местных жителей в прокуратуру та подала иск в суд на мэрию Улан-Удэ, потребовав от администрации организовать подъезд маршруток до территории СНТ. В марте 2021 года иск был выигран, на исполнение решения мэрии дали ровно год.

Но к назначенному судом сроку проблема так и не была решена. Тогда к делу подключились судебные приставы, которые в рамках исполнительного производства принимали меры к принудительному исполнению решения суда.

«По итогам принятых мер администрацией Улан-Удэ организован остановочный пункт. В схему движения общественного транспорта по маршруту №82 добавлена остановка «Тепловик». Отправление автобуса производится 6 раз в день. Устранены дефекты дорожного покрытия, дорога в СНТ включена в план регулярного грейдирования. Администрацией также установлено уличное освещение на проезжей части к товариществу», - отчитались сегодня в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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