В Бурятии водитель подозрительного авто пытался сбежать от правоохранителей

В Бурятии росгвардейцы задержали нетрезвого молодого водителя. При задержании он пытался от них сбежать на окраину села, но был пойман.

- Ночью при патрулировании села Курумкан патруль вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль, стоящий на обочине дороги, - рассказывают в Росгвардии республики. - На машине была повреждена передняя часть, отсутствовали регистрационный знак, а также фара и бампер. Передав данные о подозрительном автомобиле сотрудникам ДПС, росгвардейцы продолжили патрулирование по улицам населенного пункта.

На обратном пути подозрительной машины на месте уже не было, однако вскоре он выехал навстречу экипажу Росгвардии. Увидев правоохранителей, водитель развернулся и поехал в сторону окраины села, нарушая ПДД.

- Проскочив через канаву, машина заглохла. Из авто выскочил водитель и кинулся убежать. Вместе с экипажем ДПС водителя с явными признаками алкогольного опьянения удалось задержать, - добавили в ведомстве.

Позже выяснилось, что 22-летний житель Баргузинского района приехал в село к родственникам и выпив сел за руль чужого автомобиля. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство за рулем. Нарушителя доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии