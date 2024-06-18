Общество 18.06.2024 в 16:37
В Конституционном суде решали судьбу собак в Бурятии
Вердикт будет оглашен в ближайшее время
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Конституционном суде России решался вопрос о судьбе собак, содержащихся в приютах Бурятии. Речь шла о нашумевшем законе, предусматривающем возможность усыпления содержащихся там животных.
Напомним, в ноябре прошлого года Хурал Бурятии принял закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории РБ». Он, в частности, предусматривал возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания животное никто не забрал.
Резко против данной нормы выступили зоозащитники. Они подали иск в Верховный суд Бурятии, требуя ее отменить.
Однако в ходе рассмотрения дела Верховный суд РБ не смог прийти к однозначному выводу, соответствует ли норма об усыплении собак федеральному законодательству и Конституции. Более того, в этом вопросе были обнаружены законодательные противоречия. В итоге суд приостановил процесс и направил в Конституционный суд России запрос с просьбой прояснить ситуацию о возможности умерщвления животных.
Рассмотрение вопроса в Конституционном суде заняло не слишком много времени. Судьи заслушали представителей различных заинтересованных сторон, мнения также высказывались разные. Однозначного перевеса в ту или иную сторону не прозвучало.
Выслушав выступающих, судьи удалились в совещательную комнату. Решение они вынесут в закрытом режиме. Когда оно будет озвучено, пока не известно.
Отметим, что на время рассмотрения дела Верховный суд Бурятии приостановил действие оспариваемой нормы закона, введя временный мораторий на эвтаназию содержащихся в приютах животных.
Фото: «Номер один»
Напомним, в ноябре прошлого года Хурал Бурятии принял закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории РБ». Он, в частности, предусматривал возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания животное никто не забрал.
Резко против данной нормы выступили зоозащитники. Они подали иск в Верховный суд Бурятии, требуя ее отменить.
Однако в ходе рассмотрения дела Верховный суд РБ не смог прийти к однозначному выводу, соответствует ли норма об усыплении собак федеральному законодательству и Конституции. Более того, в этом вопросе были обнаружены законодательные противоречия. В итоге суд приостановил процесс и направил в Конституционный суд России запрос с просьбой прояснить ситуацию о возможности умерщвления животных.
Рассмотрение вопроса в Конституционном суде заняло не слишком много времени. Судьи заслушали представителей различных заинтересованных сторон, мнения также высказывались разные. Однозначного перевеса в ту или иную сторону не прозвучало.
Выслушав выступающих, судьи удалились в совещательную комнату. Решение они вынесут в закрытом режиме. Когда оно будет озвучено, пока не известно.
Отметим, что на время рассмотрения дела Верховный суд Бурятии приостановил действие оспариваемой нормы закона, введя временный мораторий на эвтаназию содержащихся в приютах животных.
Фото: «Номер один»
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