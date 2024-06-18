В Бурятии не хватает средств на «детский» антитеррор

Вопрос защищенности от террористов, оказывается, до сих пор не решен полностью. Тревожную тему поднял депутат Хурала Игорь Марковец на заседании в стенах парламента республики.

«Мы обращаем в очередном раз внимание на вопрос антитеррора, особенно когда страна находится сейчас в стадии СВО. Необходимо выделять дополнительные средства на антитеррористическую защищенность объектов. На данный момент на республиканские объекты выделено 103 миллиона. Но у нас помимо республиканских еще 400 с лишним муниципальных объектов. Поэтому на них тоже необходимо выделять средства», - говорит Игорь Марковец, председатель комитета Народного Хурала по социальной политике.

По информации минобразования Бурятии, в целом, на обеспечение антитеррористической безопасности детских учреждений необходимо более двух миллиардов рублей.

«Сумма огромная, на данный момент бюджет такую сумму потянуть не может. Но мы должны первоочередные вопросы ставить во главу угла и готовиться. Общее образование, дополнительное образование, и, естественно, дошкольное образование должны быть оснащены всем необходимым», - говорит депутат.

Фото: Номер один