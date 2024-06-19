В селе Кабанск полным ходом идут работы по благоустройству паркового центра «Сфера»

План благоустройства парка стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. В прошлом году село Кабанск получил премию в размере 50 млн. рублей. Парковый центр «Сфера» обещает стать полноценным местом для спорта и досуга, как местных жителей, так и туристов.









- Согласно проекту в парке будут размещены места для культурно-массовых мероприятий, площадки для игр с мячом, скейтзоны, велодорожки. Парк будет украшен светящимися инсталляциями, также предусмотрены места для смотровой зоны и торговых павильонов, - отметила Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии.

Для установки всех этих объектов на прочное основание еще весной стартовали земляные работы. Был снят плодородный слой почвы, уплотнен грунт, как того требует технология работ. Сейчас там, положив основание из щебня и песка, укладывают асфальтобетон, тротуарную плитку, бортовые камни. Также идут работы по восстановлению существующего резинового покрытия в 500 кв.м.

Местные жители с нетерпением ждут открытия нового места отдыха. Начавшиеся работы вселяют в них уверенность в том, что село Кабанск будет еще более комфортным и современным пространством для жизни.

- Мы с внуками, до ремонта постоянно приходили сюда играть, а теперь с нетерпением ждём обновлённого парка и мне кажется, что он станет нашим любимым местом проведения досуга, - рассказала Антонина Быкова, жительница с. Кабанск.

- Реконструкцию парка в с. Кабанск планируется завершить в конце сентября этого года. Нужно отметить, что за последние годы в Кабанском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроено несколько десятков дворов и общественных пространств. Жители радуются ухоженным дворам, безопасным детским площадкам, комфортным паркам. Программы по благоустройству очень полезны, они действительно кардинально меняют облик наших сел и городов, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии

В целом за 7 лет в Бурятии по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено более 1,5 тысяч общественных и дворовых пространств.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды РБ