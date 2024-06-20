Общество 20.06.2024 в 13:07

Молоко в Бурятии становится опасным для горожан

Коров не спешат проверять на болезни
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Текст: Елена Кокорина
Молоко в Бурятии становится опасным для горожан

Ветеринарная служба Улан-Удэ бьет тревогу: молоко, которое потребители покупают «с рук», может быть крайне опасным для здоровья.

- Многие владельцы сельскохозяйственных животных торгуют молоком и молочной продукцией, пренебрегая законом «О Ветеринарии». Думая, что их коровы здоровы, и желая продать излишки молока, они подвергают опасности своих покупателей. Владельцы животных или действительно не знают, или не хотят знать, что их «подопечные» должны быть обследованы, привиты и иметь ветеринарную справку на торговлю молоком и молочной продукцией, - рассказали в ветеринарной городской станции.

В республике Бурятия сложилась неблагополучная ситуация по бруцеллезу и через молоко человек может легко заразиться этой опасной болезнью.

- Горожане покупают молоко «с рук» у сельских жителей, считая, что оно полезнее и вкуснее, при этом не задумываются о том, безопасно ли оно. Часто стихийные прилавки возникают около дач, магазинов, где идет бойкая торговля «домашним молочком». А печальные последствия приходится лечить медицинским работникам. И все потому, что покупатель не спросил владельца молока о ветеринарной справке, которая для такой продукции обязательна, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

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фермеры молоко бруцеллёз покупатели

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