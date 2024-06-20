Общество 20.06.2024 в 16:31

В Бурятии прогнозируют заморозки

В разгар лета погода в республике преподносит сюрпризы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прогнозируют заморозки
Неутешительный прогноз погоды на 21 июня передали синоптики Бурятии. По их данным, сегодня ночью в некоторых районах республики температура опустится ниже нуля.

Как сообщили в бурятском Гидрометцентре, 21 июня в республике будет облачно, пройдут дожди, местами сильные, ливни и грозы, также возможен град. Исключение составит северо-восток региона – там будет преимущественно без осадков.

Прогнозируется северо-западный ветер 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах порывы до 24 м/с.

Температура сегодня ночью составит +7-12, местами +1-6 градусов, по юго-западу: от 0 до -3 градусов, заморозки. Днем будет +9-14, местами +19-24, а на крайнем севере - до +28.

В Улан-Удэ прогнозируется дождь, временами сильный и северо-западный ветер 7-12, с порывами 15-18 м/с. Температура ночью составит +7-9, днем +10-12 градусов.

Фото: «Номер один»
Теги
погода

Все новости

В Бурятии скоро состоится главный праздник лета - Сурхарбаан
20.06.2024 в 17:48
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
20.06.2024 в 17:38
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело
20.06.2024 в 17:25
С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт
20.06.2024 в 17:23
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом
20.06.2024 в 17:17
Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов
20.06.2024 в 17:10
В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу
20.06.2024 в 16:49
В Бурятии перевернулась лодка с двумя рыбаками
20.06.2024 в 16:38
В Бурятии прогнозируют заморозки
20.06.2024 в 16:31
В Бурятии вновь проведут фестиваль боргойской баранины
20.06.2024 в 16:24
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело
Оказалось, что птиц там содержат не по закону
20.06.2024 в 17:25
С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт
Пошлины на биометрический загранпаспорт вырастут до 6000 рублей
20.06.2024 в 17:23
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом

Люди жалуются на неприятные запахи

20.06.2024 в 17:17
Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов
Для участия в нем нужно написать проект по наставничеству детей и финансовой грамотности
20.06.2024 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru