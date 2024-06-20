В Бурятии прогнозируют заморозки

Неутешительный прогноз погоды на 21 июня передали синоптики Бурятии. По их данным, сегодня ночью в некоторых районах республики температура опустится ниже нуля.Как сообщили в бурятском Гидрометцентре, 21 июня в республике будет облачно, пройдут дожди, местами сильные, ливни и грозы, также возможен град. Исключение составит северо-восток региона – там будет преимущественно без осадков.Прогнозируется северо-западный ветер 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах порывы до 24 м/с.Температура сегодня ночью составит +7-12, местами +1-6 градусов, по юго-западу: от 0 до -3 градусов, заморозки. Днем будет +9-14, местами +19-24, а на крайнем севере - до +28.В Улан-Удэ прогнозируется дождь, временами сильный и северо-западный ветер 7-12, с порывами 15-18 м/с. Температура ночью составит +7-9, днем +10-12 градусов.Фото: «Номер один»