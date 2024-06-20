На месте пустыря в Улан-Удэ появилась современная спортплощадка

Через четыре года здесь будет город сад… В Улан-Удэ появилась еще одна новая и современная спортивная площадка, на строительство которой ушло целых четыре года. Ее открыли на том месте, где раньше «красовался» пустырь.

Площадка по улице Боевой была построили по новой концепции – она многофункциональная и зонированная.

- На этой площадке есть зоны для занятий волейболом, гимнастикой, йогой, силовыми упражнениями (стрит воркаут) и футбольное поле. Строительство площадки, построенной в рамках проекта «Дворовый спорт — здоровое поколение», длилось четыре года, начиная с 2020-го, и проводилось поэтапно, - рассказали в горсовете депутатов.

В ведомстве добавили, что ранее подобные универсальные площадки были оборудованы в детских садах «Солнышко» и «Сибирячек». Кроме того, они появились во дворах по улицам Боевой, 14а, Павлова, 65, Солнечной, 15 и Столбовой, 60.

Фото: скриншот видео Горсовета Улан-Удэ