С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт

В России с 1 июля вырастет пошлина на биометрический загранпаспорт с 5000 до 6000 рублей для взрослых, сообщает РИА Новости.

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта.

Среди прочего были изменены размеры пошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства России, выходом из гражданства, въездом и выездом из России.

При этом не изменились пошлины за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Выросла цена на паспорт с электронным носителем информации для детей (с 2500 до 3000 рублей), взрослых (с 5000 до 6000 рублей).

Кроме того, увеличены суммы пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства (с 350 до 420 рублей), на визу на въезд в Россию (с 1000 до 1200 рублей), на визу для многократного пересечения границы России (с 1600 до 1920 рублей).











Фото: loon.site