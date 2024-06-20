Общество 20.06.2024 в 17:25

На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело

Оказалось, что птиц там содержат не по закону
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Текст: Елена Кокорина
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело

Накануне Россельхознадзор по Бурятии провел плановую проверку АО «Улан-Удэнская птицефабрика» и выявил некоторые нарушения. Они коснулись содержания ее пернатых постояльцев.

- В ходе проверки были отобраны пробы яиц на показатели качества и безопасности, а также биоматериал на исключение особо опасных заболеваний. В результате исследования качество продукции было подтверждено, а возбудителей опасных заболеваний не выявлено. Однако, предприятием не соблюдались требования по содержанию птицы, оговоренные в Ветеринарных правилах, - рассказали в надзорном ведомстве.

На основании выявленного нарушения, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений в сфере ветеринарного законодательства.

Фото: loon.site

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птицефабрика птицы проверка нарушения

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