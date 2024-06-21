В Улан-Удэ прикрыли нелегальных приемщиков драгметаллов

Транспортными полицейскими Прибайкалья выявлены нелегальные пункты приема металлолома. Обнаружить их удалось в ходе оперативного мероприятия Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте «Драгоценный металл».

Как рассказали в транспортной полиции, данное мероприятие направлено на пресечение правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов.

- В ходе операции выявляются места приема металла и законность деятельности их владельцев. Накануне, полицейские выявили шесть незаконных пунктов приема металла в Улан-Удэ, Черемхово, Листвянке, а также в Ленинском и Октябрьском районах Иркутска. Их владельцы принимали лом металла без госрегистрации и лицензии на указанный вид деятельности. Теперь им грозит штраф в размере до 2 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

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