Общество 21.06.2024 в 12:49

Для строительства школы в Улан-Удэ снесли 18 домов

Жильцов расселили по новым квартирам
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Текст: Елена Кокорина
Для строительства школы в Улан-Удэ снесли 18 домов

В центре Улан-Удэ подготовили площадку для строительства школы на 760 мест. Для этого застройщику пришлось снести 18 жилых домов, включая 9 индивидуальных и 9 многоквартирных.

Как рассказали в мэрии города, школа будет находиться на территории, предназначенной для комплексного развития (КРТ).

- Еще в начале проекта по обновлению центра Улан-Удэ эксперты выявили потребность в строительстве школы на 760 мест с обучением в одну смену. При работе в две смены количество учеников будет еще больше. На сегодняшний день на площадке под строительство школы демонтированы все дома. Они были признаны устаревшими, поэтому их решили снести, а территорию включить в проект КРТ и застраивать новой современной инфраструктурой. Все жители получили новые квартиры или денежные компенсации за свое старое жилье, - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Фото: скриншот видео мэрии города Улан-Удэ

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школа расселение жители строительство КРТ

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