В Бурятии иностранец ограбил 78-летнюю бабушку

Накануне полицейскими Бурятии была раскрыта кража кошелька с деньгами у 78-летней пенсионерки. Покупая лекарства в аптеке, бабушка забыла 11 тысяч на полке у кассы.

Как рассказали в МВД республики, заявление от пожилой женщины поступило днем 16 июня.

- Она рассказала, что обнаружила пропажу кошелька после посещения аптеки. Вернувшись туда обратно, она его так и не нашла. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, которым оказался 58-летний гражданин соседнего государства, занимающийся перевозкой земляков для закупа вещей в Улан-Удэ. На камере в аптеке было видно, как он, зайдя в помещение через 15 минут после потерпевшей, забрал оставленный ею на полочке кошелек, прокомментировали в МВД.

Во время очередного приезда в Улан-Удэ мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. В содеянном он признался. В ближайшее время похищенное будет у него изъято. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site