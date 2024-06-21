Жители Бурятии вносят большой вклад в сохранение рек и озер в республике

Жители Бурятии стараются сохранить первозданную чистоту рек и озер в республике, красоту таежных лесов и заповедников, жизнь редких животных и птиц. По всем районам проводятся разнообразные экологические акции по очищению водоемов, лесов и парков от мусора, а также специальные природоохранные мероприятия.

В них активно принимают участие сотрудники администраций районов, районных лесничеств, нацпарков, госучреждений, учащиеся школ, колледжей, ВУЗов и все неравнодушные жители.

Все население республики участвует в экологических мероприятиях круглый год.

Как отметили в Минприроды Бурятии, на территории республики федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» осуществляется в двух основных направлениях.

Во-первых, в настоящее время проводится экологическая реабилитация озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия. На протяжении всего лета мелководье озера расчищают от ила и донных отложений. Работы планируется завершить до конца этого года.

Во-вторых, в рамках проекта регулярно проходит всероссийская акция «Вода России», во время которой берега рек и озер очищают от мусора. Ежегодно на территории Бурятии госорганизации и волонтеры проводят множество акций по очистке водоемов.





Фото: Администрация Бичурского района, село Малый Куналей, уборка на берегу реки Хилок





Фото: Администрация Баунтовского района, уборка на реках Багдаринка и Ауник

К примеру, в этом году 17 мая в селе Малый Куналей Бичурского района учащиеся из Мало-Куналейской школы тщательно очистили весь берег реки Хилок.

В апреле сотрудники администрации Баунтовского района убрались на берегах рек Багдаринка и Ауник.

8 июня волонтеры из Молодежного центра «ММДМС» (многофункциональный межпоселенческий Дом молодежи Селенги в г. Гусиноозерск) очистили берег озера Щучье в Селенгинском районе Бурятии. На уборку съехались команды волонтеров из Тарбагатайского, Иволгинского, Селенгинского районов и г. Улан-Удэ. В акции приняло участие более 50 эковолонтеров, молодые семьи, команда «Новое поколение» из Новоселенгинской казачьей школы. Было очищено 3 км побережья и собрано свыше 100 кг мусора.









Фото: Минприроды РБ, акция "Сад памяти" в Заиграевском лесничестве

Кроме того, в Бурятии большой популярностью пользуется международная акция «Сад Памяти». Она реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В этом году на территории Заиграевского лесничества было высажено 80 000 сеянцев сосны сибирской обыкновенной на площади более 20 тысяч гектаров, в акции приняло участие свыше 700 человек.

В республике с 25 мая по 22 сентября 2024 года проводится всероссийская акция «Выбираю Чистый воздух», направленная на постепенное снижение опасных загрязняющих веществ к 2023 году. Акция осуществляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Суть акции в том, что нужно выбрать альтернативный способ передвижения по городу взамен транспорта на бензиновом или дизельном топливе - самокат, ролики, велосипед или пешая прогулка на свежем воздухе.

Затем нужно принять вызов «Выбираю Чистый воздух» в сервисе «Шаги ВКонтакте» и начать фиксировать пройденные маршруты (шаги) с помощью мобильного телефона, смарт-часов и других электронных носителей.

Посты нужно делать на своей личной страничке ВКонтакте, указывая пройденное расстояние в шагах, хештег #выбираючистыйвоздух и хэштег города, в котором проживаешь

- Мы выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным жителям, волонтерам и экоактивистам Бурятии за ваш ценный вклад в охрану окружающего природного мира нашей республики. Ваш труд по очистке берегов рек и озер, участие в других экологических акциях помогает охранить нашу уникальную природу. Мы вместе сделаем наш мир чище и зеленее! Спасибо Вам за ваше преданное отношение к окружающей среде и за вашу готовность действовать ради будущих поколений, - поблагодарили за участие в экологических акциях всех жителей республики в министерстве природных ресурсов Бурятии.

Федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистый воздух» национального проекта «Экология» улучшают экологическую ситуацию в Бурятии, сохраняют водные экосистемы и ценные лесные ресурсы региона на долгие годы, создают комфортные условия проживания для людей.

Национальный проект разработан по указу Президента России Владимира Путина.

Фото: предоставлено Минприроды РБ