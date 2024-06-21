Общество 21.06.2024 в 16:37

Халатность управляшки в Улан-Удэ лишила горожанку субсидии

За справедливостью женщине пришлось отправиться в суд
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Текст: Елена Кокорина
Халатность управляшки в Улан-Удэ лишила горожанку субсидии

Жительнице Улан-Удэ приостановили выплату субсидии из-за халатности управляющей организации. Она дала недостоверный ответ на запрос соцзащиты о наличии долга у собственницы за жилищно-коммунальные услуги.

- На запрос соцзащиты о наличии долгов у женщины за жилищно-коммунальные услуги, подтвержденных судебным решением, Управляющая организация дала положительный ответ, - рассказывают в Госстройжилнадзоре Бурятии. - Когда жительнице на основании этого отказали в субсидии, она обратилась в мировой суд Октябрьского района Улан-Удэ и запросила информацию об имеющихся исках. Наличие судебных актов о взыскании долга в суде ей не подтвердили. Получается, что управляющая компания не имела подтверждения о задолженности, но дала положительный ответ на запрос соцзащиты, тем самым лишив женщину выплаты субсидий.

Подобные нарушения влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа от пяти до десяти тысяч рублей, пояснили в ведомстве.

Для исправления ситуации в минсоцзащиты было направлено письмо с ходатайством о скорейшем восстановлении социальных выплат собственнице.

Фото: Номер один

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субсидии выплаты жкх управляшка

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