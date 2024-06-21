За незаконную рубку житель Бурятии выплатит около 700 тысяч

За незаконную рубку суд приговорил жителя Бурятии к 1,5 годам исправительных работ и выплате государству 678 тысяч рублей.

Как рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, во время незаконной рубки сырорастущих деревьев лесоруба обнаружили общественные инспекторы Джидинского лесничества.

- В 15 километрах от села Верхний Бургалтай лесники заметили следы от грузового автомобиля и направились по ним. Вдалеке они увидели автомобиль Газ, груженный спиленной сырорастущей древесиной. Житель села Петропавловка, напилил деревьев для собственных нужд, не имея на это разрешительных документов. Древесину и бензопилу у него сразу изъяли, - комментируют в РАЛХ.

5 июня районный суд приговорил нарушителя к 1,5 годам принудительных работ в исправительном центре г. Улан-Удэ. Кроме этого, виновник возместит ущерб, нанесенный лесному фонду в особо крупном размере и выплатит 678 тысяч 527 рублей.

Фото: Номер один