Общество 21.06.2024 в 19:05
Где проще всего получить гражданство в 2024 году по мнению юристов
Уровень безопасности в разных странах может сильно отличаться в зависимости от политической, экономической и социальной ситуации, а также от угрозы стихийных бедствий и преступности
Текст: Иван Иванов
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Где проще всего получить гражданство в 2024 году по мнению юристов
Все больше российских граждан строят планы про переезд в одну из стран Европейского союза. Но чтобы стать полноправным жителем, нужно получить официальный статус. Не секрет, что проще всего оформить ВНЖ и ПМЖ в таких странах зарубежья, как Армения, Грузия и Казахстан. Но многим интересна Европа.
Цель переезда, индивидуальные возможности, текущая правовая принадлежность – эти факторы учитываются при выборе иммиграционного направления. К основным критериям выбора программы можно отнести:
● длительность присвоения документа;
● требования к знанию культуры страны;
● капиталовложения;
● предложения семейной иммиграции;
● сохранение первого гражданства;
● сложности адаптационного периода.
В каких странах проще получить гражданство
Проще всего оформить паспорт можно в Армении, Болгарии и Румынии. Кроме них к наиболее привлекательным странам, которые разрешают получать гражданство, можно отнести:
● Румынию;
● Польшу;
● Болгарию;
● Сербию;
● Чили;
● Армению.
Польша
В Польше запросить статус проще всего по репатриации. Действует программа для поляков-эмигрантов и потомков до третьего колена, которые на момент 01.01.2001 года находились на территории регионов бывшего СССР. Основанием для получения статуса является виза репатрианта.
Болгария
В Болгарии доступна упрощенная программа получения второго гражданства, которая позволяет за 1.5-2 года получить паспорт без требования к проживании на территории страны все это время. Люди, которые имеют этнические связи с болгарами, для восстановления правового статуса должны предоставить документы, подтверждающие существование предков с болгарскими корнями. Во внимание берется показатель до третьего поколения.
Румыния
В Румынии c 2001 года действует упрощенная программа, позволяющая получить румынский паспорт от 12 месяцев. По условиям программы не требуется проживать на территории страны и досконально владеть румынским языком. Пользуется повышенным спросом среди россиян у компании International Business.
Армения
Люди с армянским прохождением получают гражданство по упрощенной схеме, при этом государственная пошлина составляет до 7 евро. Заявителям не нужен национальный язык и проживать на территории Армении. Ускоренной процедурой пользуются иностранцы, которые документально могут подтвердить близкое родство с гражданами государства. Органы рассматривают заявление в течение 4 месяцев.
Сербия
В 2024 году получить гражданство в Сербии можно несколькими путями: репатриация, натурализация, по праву происхождения или рождения. Наиболее популярен и относительно простой способ – натурализация. Он подразумевает поэтапное оформление правовых статусов.
Сербский паспорт открывает широкие возможности для иммигранта: доступ к бесплатному образованию, медицине, дает возможность вести бизнес. Постоянное резиденство запрашивается после 3 лет проживания ВНЖ. После получения статуса можно подавать пакет документов на гражданство.
Чили
Согласно законодательству о гражданстве, получить паспорт можно через натурализацию и по рождению. Дети, которые были рождены на территории страны, получают статус автоматически по праву почвы. Кроме этого, ребенок может получить гражданство в том случае, если один из родителей является гражданином страны.
Предприниматели, трудовые мигранты, беженцы, супруги чилийских граждан имеют право на гражданство по натурализации. Чтобы получить статус, нужно достичь 21 года, иметь иностранное гражданство, не иметь судимостей, быть обладателем действующего ПМЖ, иметь достаточное финансовое устойчивое положение.
Преимущества и особенности гражданства Европейского союза
Гражданство одной из стран Евросоюза дает его владельцу много преимуществ. Человеку открывается доступ к безвизовым путешествиям, трудоустройству на всей территории ЕС и легальному проживанию. Минимальные сроки рассмотрения документов, низкие расходы в процессе получения статуса, возможность находится на территории страны всей семьей, возможность получения второго паспорта, лояльные требования к претендентам – преимущества оформления ВНЖ и ПМЖ в ЕС.
Чтобы гарантированно получить паспорт в одной из Европейских стран, рекомендуется обратиться к иммиграционным юристам компании International Business.
Где проще всего получить гражданство в 2024 году по мнению юристов
Все больше российских граждан строят планы про переезд в одну из стран Европейского союза. Но чтобы стать полноправным жителем, нужно получить официальный статус. Не секрет, что проще всего оформить ВНЖ и ПМЖ в таких странах зарубежья, как Армения, Грузия и Казахстан. Но многим интересна Европа.
Цель переезда, индивидуальные возможности, текущая правовая принадлежность – эти факторы учитываются при выборе иммиграционного направления. К основным критериям выбора программы можно отнести:
● длительность присвоения документа;
● требования к знанию культуры страны;
● капиталовложения;
● предложения семейной иммиграции;
● сохранение первого гражданства;
● сложности адаптационного периода.
В каких странах проще получить гражданство
Проще всего оформить паспорт можно в Армении, Болгарии и Румынии. Кроме них к наиболее привлекательным странам, которые разрешают получать гражданство, можно отнести:
● Румынию;
● Польшу;
● Болгарию;
● Сербию;
● Чили;
● Армению.
Польша
В Польше запросить статус проще всего по репатриации. Действует программа для поляков-эмигрантов и потомков до третьего колена, которые на момент 01.01.2001 года находились на территории регионов бывшего СССР. Основанием для получения статуса является виза репатрианта.
Болгария
В Болгарии доступна упрощенная программа получения второго гражданства, которая позволяет за 1.5-2 года получить паспорт без требования к проживании на территории страны все это время. Люди, которые имеют этнические связи с болгарами, для восстановления правового статуса должны предоставить документы, подтверждающие существование предков с болгарскими корнями. Во внимание берется показатель до третьего поколения.
Румыния
В Румынии c 2001 года действует упрощенная программа, позволяющая получить румынский паспорт от 12 месяцев. По условиям программы не требуется проживать на территории страны и досконально владеть румынским языком. Пользуется повышенным спросом среди россиян у компании International Business.
Армения
Люди с армянским прохождением получают гражданство по упрощенной схеме, при этом государственная пошлина составляет до 7 евро. Заявителям не нужен национальный язык и проживать на территории Армении. Ускоренной процедурой пользуются иностранцы, которые документально могут подтвердить близкое родство с гражданами государства. Органы рассматривают заявление в течение 4 месяцев.
Сербия
В 2024 году получить гражданство в Сербии можно несколькими путями: репатриация, натурализация, по праву происхождения или рождения. Наиболее популярен и относительно простой способ – натурализация. Он подразумевает поэтапное оформление правовых статусов.
Сербский паспорт открывает широкие возможности для иммигранта: доступ к бесплатному образованию, медицине, дает возможность вести бизнес. Постоянное резиденство запрашивается после 3 лет проживания ВНЖ. После получения статуса можно подавать пакет документов на гражданство.
Чили
Согласно законодательству о гражданстве, получить паспорт можно через натурализацию и по рождению. Дети, которые были рождены на территории страны, получают статус автоматически по праву почвы. Кроме этого, ребенок может получить гражданство в том случае, если один из родителей является гражданином страны.
Предприниматели, трудовые мигранты, беженцы, супруги чилийских граждан имеют право на гражданство по натурализации. Чтобы получить статус, нужно достичь 21 года, иметь иностранное гражданство, не иметь судимостей, быть обладателем действующего ПМЖ, иметь достаточное финансовое устойчивое положение.
Преимущества и особенности гражданства Европейского союза
Гражданство одной из стран Евросоюза дает его владельцу много преимуществ. Человеку открывается доступ к безвизовым путешествиям, трудоустройству на всей территории ЕС и легальному проживанию. Минимальные сроки рассмотрения документов, низкие расходы в процессе получения статуса, возможность находится на территории страны всей семьей, возможность получения второго паспорта, лояльные требования к претендентам – преимущества оформления ВНЖ и ПМЖ в ЕС.
Чтобы гарантированно получить паспорт в одной из Европейских стран, рекомендуется обратиться к иммиграционным юристам компании International Business.
Реклама. ИП Ермилов Михаил Сергеевич. ОГРНИП 323508100687322
Фото: pixabay.com