Общество 22.06.2024 в 08:46

В центре Улан-Удэ перекроют еще один участок дороги

Причина - строительство новых инженерных сетей
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ перекроют еще один участок дороги
С 24 июня в Улан-Удэ перекроют участок дороги на пересечении улиц Банзарова и Свободы. Как сообщили в мэрии города, это связано с продолжающимся поэтапным строительством новых инженерных сетей в центральной части города в рамках мастер-плана.

«Участок дороги по ул. Свободы - от ул. Куйбышева до ул. Банзарова, перекрыли с 4 июня, работы здесь продолжаются. Параллельно подрядчик приступает к следующему участку - на пересечении улиц Банзарова и Свободы. Работы здесь продлятся до середины июля», - рассказали в мэрии.

 До этого времени продолжит действовать временная схема движения маршрутов МУП «Городские маршруты» и частного перевозчика № 3, 3А в объезд закрытого для движения участка по ул. Свободы через ул. Свободы - ул. Кирова – ул. Шмидта - ул. Банзарова – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении - без изменений.
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с 18 по 24 июня

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