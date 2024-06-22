В центре Улан-Удэ перекроют еще один участок дороги

С 24 июня в Улан-Удэ перекроют участок дороги на пересечении улиц Банзарова и Свободы. Как сообщили в мэрии города, это связано с продолжающимся поэтапным строительством новых инженерных сетей в центральной части города в рамках мастер-плана.«Участок дороги по ул. Свободы - от ул. Куйбышева до ул. Банзарова, перекрыли с 4 июня, работы здесь продолжаются. Параллельно подрядчик приступает к следующему участку - на пересечении улиц Банзарова и Свободы. Работы здесь продлятся до середины июля», - рассказали в мэрии.До этого времени продолжит действовать временная схема движения маршрутов МУП «Городские маршруты» и частного перевозчика № 3, 3А в объезд закрытого для движения участка по ул. Свободы через ул. Свободы - ул. Кирова – ул. Шмидта - ул. Банзарова – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении - без изменений.