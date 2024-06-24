Сотрудники центра медицины катастроф пересели на велосипеды

Коллектив Территориального центра медицины катастроф Бурятии принял участие в акции «Велопробег против наркотиков». Его организатором выступил Республиканский наркологический диспансер.

В мероприятии приняли участие более 150 человек из разных сфер деятельности. Среди них было немало молодежи и детей, поддерживающих здоровый образ жизни.

Велопробег стартовал от парка «Юбилейный» и прошел по проспекту Строителей, улицам Боевая, Терешковой, Бабушкина, Балтахинова и завершился на площади Советов. Там для участников была организована концертная программа, конкурсы и награждение победителей в различных номинациях.

- Очень рады тому, что у нас столько граждан, которым не безразлична борьба с наркотиками и интересен здоровый образ жизни. Мы призываем всех к трезвости и борьбе с алкоголизмом и курением, - отметила медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера Анастасия Попова.

Фото: Минздрав Бурятии