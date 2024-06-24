Театр кукол «Ульгэр» в Бурятии рискует не построиться в срок

Прокуратура Бурятии следит за реконструкцией здания театра кукол «Ульгэр», проводимой в рамках нацпроекта «Культура». Накануне прошла очередная проверка строительства и Управлению капстроительства республики было объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков.

- Ранее уже выявлялись нарушения закона и заказчику, подрядчику и профильным министрам вносились акты прокурорского реагирования. По результатам последнего осмотра прокурор республики объявил предостережение начальнику Управления капстроительства предостережение о недопустимости нарушений закона. Госзаказчик был предупрежден об ответственности за нарушения, - прокомментировали в прокуратуре республики.

От подрядчика и уполномоченных органов прокурор потребовал обеспечить качественное выполнение работ и ввод в эксплуатацию здания в срок, добавили в ведомстве.

Фото: прокуратура РБ