Общество 24.06.2024 в 10:44

Театр кукол «Ульгэр» в Бурятии рискует не построиться в срок

Прокуратура делает подрядчику уже не первое предупреждение
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Текст: Елена Кокорина
Театр кукол «Ульгэр» в Бурятии рискует не построиться в срок

Прокуратура Бурятии следит за реконструкцией здания театра кукол «Ульгэр», проводимой в рамках нацпроекта «Культура». Накануне прошла очередная проверка строительства и Управлению капстроительства республики было объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков.

- Ранее уже выявлялись нарушения закона и заказчику, подрядчику и профильным министрам вносились акты прокурорского реагирования. По результатам последнего осмотра прокурор республики объявил предостережение начальнику Управления капстроительства предостережение о недопустимости нарушений закона. Госзаказчик был предупрежден об ответственности за нарушения, - прокомментировали в прокуратуре республики.

От подрядчика и уполномоченных органов прокурор потребовал обеспечить качественное выполнение работ и ввод в эксплуатацию здания в срок, добавили в ведомстве.

Фото: прокуратура РБ

 

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