Обслуживание, ремонт и замена лифта в многоквартирном доме

Вопрос: «Кто и как часто должен ремонтировать лифт в МКД?»

Полина Т.

Лифты - это общедомовое имущество. За их состоянием следят управляющие организации. Но обычно они не выполняют работы самостоятельно, потому что обслуживание лифтов - под контролем Ростехнадзора.

1. Ежемесячное обслуживание. Оплата - за счет денег на содержание жилья.

2. Текущий ремонт. Когда что-то сломалось, требует замены, но уже выходит за пределы ТО. Или если заранее ремонтируется какой-то агрегат для профилактики его поломки. На такие затраты идут средства статьи «текущий ремонт». Иногда, учитывая объемы работ по другим направлениям, бывает необходимо провести собрание собственников и утвердить дополнительный взнос на сумму текущего ремонта лифта.

3. Капитальный ремонт или замена. Срок службы лифта устанавливает производитель. Максимум по регламенту - 25 лет. Потом - капремонт или замена. Такие работы планируются заранее.

При перечислении взносов на капремонт региональному оператору финансирование работ - за счет фонда капитального ремонта по утвержденному графику.

Если средства на капремонт собираются на специальный счет, собственники квартир могут на общем собрании договориться о проведении работ ранее намеченного срока. Оплата - за счет средств на счете или дополнительных взносов.