Общество 24.06.2024 в 11:23

По итогам прошлого года Бурятия заняла 73 место в рейтинге качества жизни среди всех регионов

В 2022 году показатель был хуже – 79 место
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Текст: Служба информации "Номер один"
По итогам прошлого года Бурятия заняла 73 место в рейтинге качества жизни среди всех регионов

По данным Агентства стратегических инициатив, по итогам 2023 года республика Бурятия заняла 73 место.

- В 2022 году наша республика находилась на 79 месте. За год мы улучшили свои позиции. Распределение по блокам следующее: безопасность - 77 место; медицинское обслуживание - 73 место; социальная защита - 68 место; инклюзия и равенство - 48 место. Всего в рейтинге 67 социологических показателей, - сообщила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.

Рейтинг качества жизни включает в себя 141 показатель жизни региона по 10 направлениям.

Он включает в себя все сферы жизни: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.

 

Фото: loon.site

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