На Селенгинском мосту в Улан-Удэ перекрыли полосу дорожного движения. Там продолжаются работы по покраске внешней стороны моста, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

Полосу будут перекрывать ежедневно до 30 июня с 11.00 до 16.00.

Там продолжаются работы по покраске внешней стороны моста.

Фото: администрация Улан-Удэ