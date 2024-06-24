Общество 24.06.2024 в 11:51
На Селенгинском мосту в Улан-Удэ перекрыли полосу дорожного движения
Полосу будут перекрывать ежедневно до 30 июня с 11.00 до 16.00
На Селенгинском мосту в Улан-Удэ перекрыли полосу дорожного движения. Там продолжаются работы по покраске внешней стороны моста, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Полосу будут перекрывать ежедневно до 30 июня с 11.00 до 16.00.
Там продолжаются работы по покраске внешней стороны моста.
Фото: администрация Улан-Удэ