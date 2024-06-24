Общество 24.06.2024 в 11:52
Чиновники в районах нарушают права местных жителей
Они не торопятся отвечать на их запросы
Текст: Елена Кокорина
Должностное лицо администрации Окинского района привлекли к ответственности за нарушения закона о порядке рассмотрения обращений граждан и оштрафовали.
Как рассказали в прокуратуре республики, житель Окинского района обратился в МСУ с просьбой предоставить информацию о льготах, полагающихся пострадавшим от радиационных воздействий.
- Однако вопреки требованиям закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» ответ на свое обращение гражданин своевременно не получил. По постановлению прокурора района замначальника управления делами администрации МО привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.
Фото: loon.site
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