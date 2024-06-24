Дети из Бичурского района высадили деревья в память о погибших солдатах

22 июня в День Памяти и скорби, в селе Узкий Луг прошла международная акция «Сад памяти».

Сотрудники Буйского лесхоза совместно со школьниками МБОУ "БУЙСКАЯ СОШ" и местными жителями высадили хвойные деревья.

- Мы посадили 7 молодых саженцев сосны обыкновенной и 3 саженца ели, возле памятника ветеранам Великой Отечественной Войны. Каждое высаженное деревце - это дань памяти 27 миллионам жизней солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, - пояснили в лесхозе.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

- Выражаем искреннюю благодарность тем, кто откликнулся и принял участие в данном мероприятии, - отметили лесники.

Фото: Номер один