Общество 24.06.2024 в 12:40

Дети из Бичурского района высадили деревья в память о погибших солдатах

Акция прошла 22 июня в день Памяти и скорби
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дети из Бичурского района высадили деревья в память о погибших солдатах

22 июня в День Памяти и скорби, в селе Узкий Луг прошла международная акция «Сад памяти».

Сотрудники Буйского лесхоза совместно со школьниками МБОУ "БУЙСКАЯ СОШ" и местными жителями высадили хвойные деревья.

- Мы посадили 7 молодых саженцев сосны обыкновенной и 3 саженца ели, возле памятника ветеранам Великой Отечественной Войны. Каждое высаженное деревце - это дань памяти 27 миллионам жизней солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, - пояснили в лесхозе.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

- Выражаем искреннюю благодарность тем, кто откликнулся и принял участие в данном мероприятии, - отметили лесники.

 

Фото: Номер один

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с 18 по 24 июня

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