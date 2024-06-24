Общество 24.06.2024 в 12:59

Мошенники стали подстерегать улан-удэнцев на известном сайте поиска работы

Желая подработать сиделкой, 72-летняя пенсионерка потеряла 29 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники стали подстерегать улан-удэнцев на известном сайте поиска работы

72-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина хотела найти себе небольшую подработку и разместила объявление на одном из популярных сайтов по поиску работы, однако стала жертвой обмана.

В МВД республики рассказали, что пенсионерке поступил звонок через приложение сайта.

- Мужчина предложил ей ухаживать за его пожилой матерью, покупая для нее продукты. За каждый такой поход в магазин он обещал тысячу рублей. Звонивший поинтересовался счетами потенциальной помощницы, чтобы перевести первую сумму для покупок и даже написал список продуктов. После он уведомил пенсионерку о перечислении 30 тысяч рублей и для отчёта перед бухгалтерией попросил отправить ему справку, - прокомментировали в полиции.

Под его диктовку пенсионерка совершила определенные действия, после которых тот сообщил о получении документа и отключился. Сразу после этого женщина увидела, что со счёта её кредитной карты было переведено 29 тысяч рублей и поняла, что стала жертвой обмана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются, - добавили в МВД.

 Фото: loon.site

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