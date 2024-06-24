Общество 24.06.2024 в 13:31

Минприроды Бурятии предлагает жителям Улан-Удэ выбрать вид экологического отопления

Нужно выбрать из четырех вариантов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Минприроды Бурятии предлагает жителям Улан-Удэ выбрать вид экологического отопления

Жителей Бурятии просят пройти важный социологический опрос по теме отопления и ответить на вопрос, на какой вид экологического отопления они готовы перейти.

Как пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии, опрос необходим для проведения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Улан-Удэ.

Напомним, в республике сейчас ведутся работы по улучшению качества атмосферного воздуха в республике в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», созданного при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта программа призвана снизить загрязнение атмосферного воздуха и повысит качество окружающей среды.

На сегодня в столице Бурятии объем выбросов загрязняющих веществ от частного сектора составляет более 74 % от общего объема выбросов. Поэтому одним из главных мероприятий станет перевод печного и угольного на более экологичные виды отопления.

Вопрос: На какой вид экологического отопления Вы готовы перейти?


электроотопление
электроотопление
твердотопливное (котлы с автоподачей топлива)
твердотопливное (котлы с автоподачей топлива)
отопление «бездымным топливом» (угольный полукокс)
отопление «бездымным топливом» (угольный полукокс)
иное
иное
Всего голосов: 17

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