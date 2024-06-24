Минприроды Бурятии предлагает жителям Улан-Удэ выбрать вид экологического отопления

Жителей Бурятии просят пройти важный социологический опрос по теме отопления и ответить на вопрос, на какой вид экологического отопления они готовы перейти.

Как пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии, опрос необходим для проведения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Улан-Удэ.

Напомним, в республике сейчас ведутся работы по улучшению качества атмосферного воздуха в республике в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», созданного при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта программа призвана снизить загрязнение атмосферного воздуха и повысит качество окружающей среды.

На сегодня в столице Бурятии объем выбросов загрязняющих веществ от частного сектора составляет более 74 % от общего объема выбросов. Поэтому одним из главных мероприятий станет перевод печного и угольного на более экологичные виды отопления.

Вопрос: На какой вид экологического отопления Вы готовы перейти?



