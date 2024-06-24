В Кяхте капитально отремонтируют две школы

В г. Кяхта в этом году ремонтируют две школы – Кяхтинскую СОШ № 1 и Кяхтинскую СОШ № 3. Об этом сообщил глава района Андрей Фомин.

- В этом году в программу «Успех каждого ребенка» по капитальному ремонту спортивного зала вошла Кяхтинская СОШ №1. На сегодняшний день заменены старые деревянные окна на пластиковые, демонтированы полы, до августа рабочим предстоит сделать покрытие, внутреннюю отделку, ремонт душевых, туалетов и раздевалок. Сумма финансирования составляет 4 185 600 рублей, - рассказал Андрей Фомин.









На фото: Кяхтинская СОШ № 1

Также в этой школе по программе развития общественной инфраструктуры заменены оконные блоки в школьной столовой на сумму 798 600 рублей, планируется произвести работы по ремонту наружных сетей канализации на сумму 1,4 млн. рублей.

- Масштабный ремонт идет и в СОШ №3. Решение о капитальном ремонте было принято в ходе визита Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова в Кяхтинский район в начале года. В ходе капремонта будут полностью отремонтированы здания основного корпуса и столовой, а также оснащены мебелью и оборудованием, - сообщил глава про Кяхтинскую СОШ № 3.

Здесь средства на ремонт основного корпуса и пищеблока были выделены по программе «Модернизация школьных систем образования» в сумме 41 170 581,15 рублей.

Фото: администрация Кяхтинского район