В Бурятии закроют 450 алкоточек

Введение жестких антиалкогольных мер в Бурятии переносится с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года. Об этом было заявлено на пресс-конференции правительства РБ, посвященной новым поправками в республиканское законодательство. Как отмечают чиновники, до 1 сентября, когда можно было запустить «сухой закон» в республике, должно оставаться не менее 90 дней. Поскольку времени не остается, решено перенести ограничения на 1 марта 2025 года. Как требует того федеральное законодательство.Как сообщил заместитель главы Минпромторга Бурятии Андрей Гнеушев, законопроектом предусматривается запрет продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00. Также запрещается розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах. Для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вводится норма: продавать алкоголь можно лишь в зале обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров. Компаниям, которые торгуют алкоголем, необходимо будет поднять уставный капитал с 60 000 рублей до 300 000 рублей. Также вводится запрет на продажу алкоголя в нерабочие праздничные дни к уже действующим «сухим» дням, например, в день выпускных. По новому закону, всего таких дней будет 20.- Запрет на продажу алкоголя затронет 17% торгующих им предприятий: это 448 точек из 2684, - сообщил он. - При этом торговля продуктами там не прекратится.Чиновник отметил, что главной целью ограничений станет снижение продаж алкоголя. Что, по замыслу разработчиков закона, выведет республику из числа самых пьющих регионов России.В ближайшее время депутаты Народного Хурала приступят к обсуждению поправок в антиалкогольное законодательство. Но уже сегодня из шести комитетов регионального парламента пять одобрили законопроект.Фото: «Номер один»