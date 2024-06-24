Общество 24.06.2024 в 16:05
В Бурятии закроют 450 алкоточек
Однако введение «сухого закона» в республике перенесли на весну 2025 года
Текст: Иван Иванов
Введение жестких антиалкогольных мер в Бурятии переносится с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года. Об этом было заявлено на пресс-конференции правительства РБ, посвященной новым поправками в республиканское законодательство. Как отмечают чиновники, до 1 сентября, когда можно было запустить «сухой закон» в республике, должно оставаться не менее 90 дней. Поскольку времени не остается, решено перенести ограничения на 1 марта 2025 года. Как требует того федеральное законодательство.
Как сообщил заместитель главы Минпромторга Бурятии Андрей Гнеушев, законопроектом предусматривается запрет продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00. Также запрещается розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах. Для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вводится норма: продавать алкоголь можно лишь в зале обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров. Компаниям, которые торгуют алкоголем, необходимо будет поднять уставный капитал с 60 000 рублей до 300 000 рублей. Также вводится запрет на продажу алкоголя в нерабочие праздничные дни к уже действующим «сухим» дням, например, в день выпускных. По новому закону, всего таких дней будет 20.
- Запрет на продажу алкоголя затронет 17% торгующих им предприятий: это 448 точек из 2684, - сообщил он. - При этом торговля продуктами там не прекратится.
Чиновник отметил, что главной целью ограничений станет снижение продаж алкоголя. Что, по замыслу разработчиков закона, выведет республику из числа самых пьющих регионов России.
В ближайшее время депутаты Народного Хурала приступят к обсуждению поправок в антиалкогольное законодательство. Но уже сегодня из шести комитетов регионального парламента пять одобрили законопроект.
Фото: «Номер один»
Как сообщил заместитель главы Минпромторга Бурятии Андрей Гнеушев, законопроектом предусматривается запрет продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с 20:00 до 11:00 взамен действующего ограничения с 21:00 до 9:00. Также запрещается розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах. Для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вводится норма: продавать алкоголь можно лишь в зале обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров. Компаниям, которые торгуют алкоголем, необходимо будет поднять уставный капитал с 60 000 рублей до 300 000 рублей. Также вводится запрет на продажу алкоголя в нерабочие праздничные дни к уже действующим «сухим» дням, например, в день выпускных. По новому закону, всего таких дней будет 20.
- Запрет на продажу алкоголя затронет 17% торгующих им предприятий: это 448 точек из 2684, - сообщил он. - При этом торговля продуктами там не прекратится.
Чиновник отметил, что главной целью ограничений станет снижение продаж алкоголя. Что, по замыслу разработчиков закона, выведет республику из числа самых пьющих регионов России.
В ближайшее время депутаты Народного Хурала приступят к обсуждению поправок в антиалкогольное законодательство. Но уже сегодня из шести комитетов регионального парламента пять одобрили законопроект.
Фото: «Номер один»