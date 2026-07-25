Общество 25.07.2026 в 15:41

Фотовыставка о Байкальской паромной переправе открылась на вокзале Иркутска

Это совместный просветительский проект ВСЖД Байкальского государственного заповедника
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фотовыставка о Байкальской паромной переправе открылась на вокзале Иркутска
Фото: baikalzapovednik.ru
В зале ожидания вокзала Иркутск-Пассажирский начала работу передвижная фотовыставка «Преодолевая лед забвения» (0+), посвященная Байкальской железнодорожной паромной переправе. Совместный просветительский проект Восточно-Сибирской железной дороги и Байкальского государственного заповедника направлен на сохранение историко-культурного наследия, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Среди экспонатов выставки – 16 картин из архивных фотографий, на которых изображен паром-ледокол «Байкал», работавший как часть Транссиба и обеспечивающий в начале XX века перевозку железнодорожных составов через озеро с восточного берега на западный. Также пассажиры и гости города смогут увидеть мозаичное панно с изображением ледокола, изготовленное из переработанного стекла волонтерами ВСЖД и художниками. Фотокартины размещены на втором этаже здания.

В Иркутске передвижная выставка будет работать в течение месяца. После экспозиция будет представлена на вокзалах Улан-Удэ, Тайшет, Вихоревка и Северобайкальск.
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