Фотовыставка о Байкальской паромной переправе открылась на вокзале Иркутска

В зале ожидания вокзала Иркутск-Пассажирский начала работу передвижная фотовыставка «Преодолевая лед забвения» (0+), посвященная Байкальской железнодорожной паромной переправе. Совместный просветительский проект Восточно-Сибирской железной дороги и Байкальского государственного заповедника направлен на сохранение историко-культурного наследия, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Среди экспонатов выставки – 16 картин из архивных фотографий, на которых изображен паром-ледокол «Байкал», работавший как часть Транссиба и обеспечивающий в начале XX века перевозку железнодорожных составов через озеро с восточного берега на западный. Также пассажиры и гости города смогут увидеть мозаичное панно с изображением ледокола, изготовленное из переработанного стекла волонтерами ВСЖД и художниками. Фотокартины размещены на втором этаже здания.В Иркутске передвижная выставка будет работать в течение месяца. После экспозиция будет представлена на вокзалах Улан-Удэ, Тайшет, Вихоревка и Северобайкальск.