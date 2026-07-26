В Бурятии введут сквозной мониторинг цен

В рамках расширения федерального механизма контроля за ценообразованием в Бурятии в 2026 году может быть внедрена система сквозного мониторинга цен. Ее задача - отслеживать стоимость товаров на всех этапах цепочки поставок: от производителя до конечного продавца. Такой подход позволит выявлять звенья, где формируются необоснованные наценки, и оперативнее реагировать на резкие скачки стоимости.Основой для запуска системы стал законопроект, принятый Госдумой на прошлой неделе. Который дает правительству право утвердить перечень ведомств, которые смогут запрашивать у ФНС данные о торговых сетях, поставщиках и сделках между ними. В список войдут минпромторг, минсельхоз, минэкономразвития, ФАС и сама ФНС. Эти органы получат доступ к сведениям о ценах, объемах продаж, а также к финансовым показателям компаний: доходам, расходам и прибыли. Источником данных станут налоговые декларации, бухгалтерская и аудиторская отчетность.Для Бурятии, где значительную долю потребительской корзины составляют социально значимые товары, такой мониторинг особенно актуален. Система позволит анализировать факторы подорожания - от сезонных колебаний до роста затрат на логистику и сырье - и принимать точечные меры поддержки. При этом, как сообщают «Известия», речь не идет о прямом государственном регулировании цен: инструмент нужен прежде всего для диагностики проблем и понимания того, на каком этапе цепочки происходит удорожание. А что дальше делать с этим пониманием - вопрос отдельный: судя по всему, госорганы будут просто вызывать руководителей предприятий «на разговор» и в ручном режиме добиваться нужной цены.На уровне Бурятии координацию работы будут вести профильные министерства и территориальные подразделения федеральных ведомств. В частности, территориальный орган ФАС после вступления закона в силу сможет использовать полученные данные для выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства, а правительство республики - для оценки ситуации на местных рынках и выработки мер по стабилизации цен.Тем не менее представители бизнеса высказывают опасения относительно расширения доступа госорганов к коммерческой информации. В Торгово-промышленной палате предлагают ограничить действие механизма социально значимыми товарами и закрепить исчерпывающий перечень ведомств, имеющих право на получение данных. В Госдуме подчеркивают, что список органов будет строго ограниченным, а режим конфиденциальности - надежно обеспечен. Чиновники уверяют: утечек данных не будет.Эксперты отмечают, что сам по себе мониторинг не устранит фундаментальные причины инфляции - рост стоимости энергоресурсов, изменение валютного курса или какие-либо форс-мажоры, например недавний топливный кризис. Однако он даст властям более полную картину и поможет точнее определять, где и почему происходит удорожание, чтобы принимать обоснованные решения. Если законопроект будет окончательно принят, он вступит в силу через месяц после официального опубликования, ориентировочно уже после сентябрьских выборов в Госдуму.Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов поддержал законопроект.- Это надо было делать давно, хорошо, что сейчас дошли до этого. Ведь ФАС в основном работала «по хвостам» - когда цены уже поднялись и надо было приводить их в соответствие. Это работало, когда резко поднимались цены на гречку, сахар - в 2020 - 2021 годах. Но сегодня рост цен идет по широкому фронту, и проводить совещания по каждому фрукту и овощу будет проблематично. Например, две сети в Улан-Удэ: в одной гречка продается за 60 рублей, в другой - за 85. Ясно ведь, что гречка закупается в крупном оптовом звене или у производителей, так почему такая разница? Но в целом в Улан-Удэ я вижу, что, несмотря на приход федеральных сетей, есть элементы ценовых сговоров. Базовые продукты питания в сетях стоят с точностью до рубля. Они подравнивают цены по высокому уровню, по планке, за исключением дискаунтеров, - отметил эксперт.Анатолий Думнов также выразил обеспокоенность динамикой цен на овощи. По его словам, в прошлом году уже в июле стоимость овощей начинала снижаться, а в текущем сезоне наблюдается обратная тенденция.- Огурцы, например, стоят 200 рублей, помидоры - 350, тогда как в прошлом году на этот же период их цена была как минимум на 30% дешевле, - подчеркнул экономист.По его мнению, именно такие расхождения и должна помочь выявить система сквозного мониторинга, чтобы понять, на каком этапе и по каким причинам происходит удорожание и есть ли в этом признаки недобросовестной практики.