Общество 26.07.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 26 июля
12-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, а также строить, работать в поле.
Неблагоприятно: принимать монашеские обеты, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заводить друзей, составлять договоры, покупать и продавать, совершать обмен, начинать новый бизнес.
Стрижка волос: Неблагоприятно
Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: принимать монашеские обеты, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заводить друзей, составлять договоры, покупать и продавать, совершать обмен, начинать новый бизнес.
Стрижка волос: Неблагоприятно
Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
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