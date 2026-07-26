Зурхай на воскресенье, 26 июля

Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, а также строить, работать в поле.Неблагоприятно: принимать монашеские обеты, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заводить друзей, составлять договоры, покупать и продавать, совершать обмен, начинать новый бизнес.Стрижка волос: НеблагоприятноДорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один