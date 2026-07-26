Общество 26.07.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 26 июля

12-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 26 июля
Благоприятно: для людей, родившихся в год Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, а также строить, работать в поле.

Неблагоприятно: принимать монашеские обеты, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заводить друзей, составлять договоры, покупать и продавать, совершать обмен, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: Неблагоприятно

Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

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