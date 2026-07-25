Общество 25.07.2026 в 19:42

Крупнейший иркутский золотопромышленник попал под санкции

Это может серьезно отразится на доходах компании
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Текст: Иван Иванов
Крупнейший иркутский золотопромышленник попал под санкции
Евросоюз обнародовал перечень компаний и физических лиц, включённых в 21‑й пакет санкций. В числе затронутых организаций оказалась компания «Высочайший» — один из крупнейших производителей золота в России, ведущий деятельность в Иркутской области. Об этом сообщает РБК.

В санкционный список вошли не только юридические лица, но и 17 человек. Среди них — помощник президента России Владимир Мединский, министр спорта Михаил Дегтярёв, генеральный директор РЖД Олег Белозёров, владельцы торговой сети «Светофор» Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер, а также певец Александр Маршал.

Помимо этого, ограничения распространяются на ряд российских банков, включая Россельхозбанк, «ДОМ.РФ», «Уралсиб», «Озон банк», Яндекс банк и Почта банк. Санкционные меры также затронули предприятия энергетического сектора, четыре аэропорта, оборонные компании, структуры, связанные с «теневым флотом», и ряд горнодобывающих предприятий.

Компания «Высочайший», попавшая под санкции, по данным за 2023 год, находится в собственности якутского акционерного общества «Саха Голд Майнинг» и кипрской компании «Фейвелд Холдингз ЛТД» (Fayweld Holding LTD). При этом в 2022 году Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению 100 % голосующих акций «Высочайшего» Уральской горно‑металлургической компанией.

Согласно отчётности за 2025 год, финансовые показатели компании существенно выросли: выручка увеличилась на 50 % и достигла 29,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль возросла в восемь раз, составив 31 миллиард рублей. В том же году «Высочайший» запустил золотоизвлекающую фабрику на горно‑обогатительном комбинате «Светловский» в Бодайбинском районе. Объём вложений в этот проект оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. В настоящее время ведётся проектирование ещё одного ГОКа — «Красный».

Фото: нейросеть









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