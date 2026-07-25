Происшествия 25.07.2026 в 20:18

В Улан-Удэ двое ровесников оказались в больнице после ночного ДТП

Пьяный водитель и его пассажир вылетели с дороги
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ двое ровесников оказались в больнице после ночного ДТП

Сегодня ночью на 86-м километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта произошло ДТП, в котором пострадало двое человек. Виновником аварии стал 23-летний мужчина, управлявший автомобилем Honda.

Как сообщили в группе «Селенга-инфо», молодой человек, находившийся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Его автомобиль вылетел с дороги и наехал на дорожное ограждение.

В результате аварии госпитализированы оба молодых человека – и водитель, и его 23-летний пассажир.
Фото: «Селенга-инфо».

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