В Улан-Удэ двое ровесников оказались в больнице после ночного ДТП

Сегодня ночью на 86-м километре автодороги Улан-Удэ-Кяхта произошло ДТП, в котором пострадало двое человек. Виновником аварии стал 23-летний мужчина, управлявший автомобилем Honda.

Как сообщили в группе «Селенга-инфо», молодой человек, находившийся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Его автомобиль вылетел с дороги и наехал на дорожное ограждение.

В результате аварии госпитализированы оба молодых человека – и водитель, и его 23-летний пассажир.

Фото: «Селенга-инфо».